إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

شهد مركز سوهاج واقعة عنف دامية؛ إثر نشوب مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول محمد ع.س.ع 22 عامًا بائع متجول، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وآخر بالكتف الأيسر"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

"وشقيقه سعد 19 عامًا، بائع متجول، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليسرى"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

والطرف الثاني:" الشاذلي محمود ع.ا.ا 28 عامًا، عامل، مصابًا بجرحين قطعيين بالظهر"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وجميعهم يقيمون بذات الناحية بدائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة، حيث عُثر بحوزة الثاني من الطرف الأول على سلاح أبيض (سكين)، وبحوزة الطرف الثاني أيضًا سكين.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.