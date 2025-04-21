فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

رغم أن أغلب الناس يتخلصون من قشر الفول السوداني فورًا بعد تقشيره، وذلك لأنهم يجهلون فوائد العظيمة.

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني

وقد كشفت الدراسات والأبحاث الحديثة عن ابرز فوائد صحية وبيئية مدهشة لهذا القشر، ما يجعله بمثابة "كنز مهمل" يمكن استغلاله بعدة طرق، وفقا لما نشر في موقع “institute” وتشمل:

ـ غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي قشر الفول السوداني على مركبات "البوليفينول" التي تساهم في محاربة الجذور الحرة، ما يقي من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

ـ يعزز من صحة الجهاز الهضمي:

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساعد قشر الفول السوداني في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

ـ دعم لصحة البشرة:

يمكن استخدام مسحوق القشر كمكون طبيعي في الماسكات المنزلية، لما له من خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تنقية البشرة وتقليل الالتهابات.

فوائد قشر الفول السوداني

ـ سماد طبيعي للتربة:

يُستخدم القشر بعد تجفيفه وطحنه كسماد عضوي، حيث يمد التربة بعناصر غذائية تُحفز نمو النباتات بشكل طبيعي وآمن.

ـ بديل بيئي للفحم:

في بعض الدول، يتم تحويل قشر الفول السوداني إلى قوالب يمكن استخدامها كبديل مستدام للفحم، ما يساهم في تقليل التلوث البيئي.

فوائد قشر الفول السوداني

كيف يمكنك استخدام قشر الفول السوداني؟

وإذا كنت تجهل كيفية إستخدام قشر الفول السوداني، فإليك أبرز طرق الإستفادة منه، وهي:

ـ اغليه واستخدمي ماءه كمنقوع غني بالألياف.

ـ اطحنيه وأضيفيه للعصائر أو المعجنات كمصدر للألياف.

ـ جففيه واستخدميه كسماد منزلي للنباتات.

نصائح لإستخدام قشر الفول السوداني بنجاح



ـ يجب التأكد من نظافة القشر.

التأكد من خلوّه من أي مواد حافظة قبل استخدامه في الأطعمة أو التجميل.