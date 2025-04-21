اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء إلى 12 قتـ.ـيلا و30 جريحا

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين في قصف أمريكي استهدف سوقا شعبيا، شمالي العاصمة صنعاء.

وقالت جماعة الحوثي إن الهجوم الأمريكي وقع على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في صنعاء.

وفي وقت سابق الأحد، أستهدف الطيران الأمريكي بعدة غارات جوية مواقع متفرقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (شمال وغربي اليمن) من بينها العاصمة صنعاء.

وفقا للحوثيين، استهدف الطيران الأميركي حيا وسوق فروة الشعبي في مديرية شعوب"، وهي أكبر مديريات العاصمة.

وتشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي، "لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، وفق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.