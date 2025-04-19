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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن .. أمريكا تشن 15 غارة على مواقع الحوثي في صنعاء والجوف وصعدة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت مصادر حوثية، فجر اليوم السبت، بأن الطيران الأمريكي شن 15 غارة جوية على مواقع للميليشيا في صنعاء والجوف وصعدة في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن 4 غارات استهدفت مديريتي "برط العنان" و"اليتمة" بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

يأتي ذلك بعد استهداف الجيش الأمريكي ميناء "رأس عيسى" النفطي وتدميره بالكامل في غارات أسفرت عن مقتل نحو 75 حوثياً.

وأسفرت الضربات الأمريكية التي استهدفت الميناء النفطي عن سقوط 38 قتيلاً، وإصابة 124 آخرين، في حصيلة أولية مرشحة للزيادة، حيث أعلنت مصادر حوثية أن هناك الكثير من الجثث لم يتم التعرف عليها بعد.

وأكد الجيش الأمريكي، في بيان له، أن الاستهداف العنيف لميناء "رأس عيسى" النفطي، يأتي "في إطار الجهود المكثفة لقطع الإمداد والتمويل عن المتمرّدين الحوثيين".

وشدد بيان القيادة المركزية الأمريكية، على أن "الحوثيين استمروا في الاستفادة اقتصادياً وعسكرياً من الدول والشركات التي تُقدم دعماً مادياً لمنظمة اجنبية مُصنفة إرهابياً".

وتابع البيان: "يستخدم الحوثيون المدعومون من إيران الوقود لدعم عملياتهم العسكرية كسلاح للسيطرة، وللاستفادة اقتصادياً من اختلاس عوائد الاستيراد. يجب أن يُزوّد الشعب اليمني بهذا الوقود بشكل شرعي".

وبحسب البيان، فإنه "على الرغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/نيسان، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى. وتُموّل أرباح هذه المبيعات غير القانونية بشكل مباشر جهود الحوثيين الإرهابية وتدعمها".

وأشار بيان القيادة المركزية إلى أن "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".

وشدد البيان على أنه "لم يكن القصد من هذه الضربة إلحاق الأذى بالشعب اليمني، الذي يسعى، بحق، إلى التخلص من نير الحكم الحوثي والعيش بسلام".

وختم البيان بالقول: "يجب تنبيه الحوثيين، وأسيادهم الإيرانيين، ومن يدعمهم ويدعم أعمالهم الإرهابية عمداً، إلى أن العالم لن يقبل بتهريب الوقود والمواد الحربية إلى منظمة إرهابية".

الحوثي الحوثيين صعدة الحديدة اليمن أمريكا

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