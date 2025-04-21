نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان في شم النسيم

مع الاحتفال بشم النسيم وتناول الرنجة والفسيخ والبيض الملون، نستعرض لكم عددا من الطرق الطبيعية الفعالة والنصائح الطبية التى يجب اتباعها فى عيد الربيع (شم النسيم) للتخلص من بكتيريا الأسنان حتى تستمتع بالاحتفال بهذا دون الشعور بآلام فى الأسنان.









نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم..





1 – يقول خبراء التغذية إن تناول الجرجير والفلفل الأخضر والخس وغيرها من الخضروات الطازجة تسهم فى تنظيف الأسنان وتطهيرها من البكتيريا كما تفعل فرشاة الأسنان، حيث تساعد تلك الخضروات على تقليل تآكل ميناء الأسنان.





2 – ينصح الخبراء بضرورة تناول البصل الأخضر مع الفسيخ والرنجة وغيرها من الأسماك المملحة، حيث يعتبر البصل من أكثر النباتات فائدة للإنسان، إذ يقوم بالتخلص من فطريات الفم وينظف الأسنان.





3 – كذلك، يشدد خبراء تجميل الأسنان على أهمية عدم الإكثار فى إضافة الليمون على الأسماك المملحة لأن الإسراف فى وضع الليمون يزيد من احتمالات حدوث تآكل بميناء الأسنان، الأمر الذى قد يؤدى إلى الإصابة بـ”حساسية الأسنان”، ومن ثم الشعور بالألم.





4 – كما ينصح خبراء التغذية أيضا بضرورة استخدام فرشاة الأسنان بعد الوجبات التى تحتوى على الليمون مباشرة.