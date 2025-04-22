سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات

فتحت عارضة الأزياء الأردنية سارة النار على الفنان حسام حبيب، بعد تصريحاتها التي أشعلت مواقع التواصل، حيث كشفت عن كواليس صادمة في علاقتها به.

أثارت عارضة الأزياء سارة الأردنية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت في تصريح مفاجئ ونفت بشكل قاطع وجود أي علاقة عاطفية تجمعها بالفنان حسام حبيب.

وأكدت سارة أن ما يتداول عن ارتباط عاطفي أو نية للخطوبة بينهما "غير صحيح تماما"، مشددة على أن الأمور لم تصل بينهما إلى مرحلة الحب، ولن تكون هناك خطوبة مستقبلا.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/kPLSrnZXVK8

