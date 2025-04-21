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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صلاح عاشور يسدد الكفالة ويغادر القسم في اتهامه باصطدام سيارته بعامل دليفري

صلاح عاشور يسدد الكفالة ويغادر القسم في اتهامه باصطدام سيارته بعامل دليفري
صلاح عاشور يسدد الكفالة ويغادر القسم في اتهامه باصطدام سيارته بعامل دليفري
إسلام دياب

سدد صلاح عاشور مدرب بلدية المحلة الحالي، ولاعب الزمالك السابق الكفالة المقررة عليه، وغادر قسم شرطة الهرم، لاتهامه بالتسبب في إصابة عامل توصيل، عقب الاصطدام به بسيارته، في منطقة الهرم، ما أدى لإصابته.

وتأتي إنهاء إجراءات مغادرة القسم بعد سداد الكفالة بعدما تبين من خلال الفحص عدم صدور أي أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا أخرى.

قررت جهات التحقيق في الجيزة، إخلاء سبيل صلاح عاشور مدرب نادي بلدية المحلة لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بإصابة عامل إثر حادث مروري بمنطقة الهرم.

تفاصيل حادث صلاح عاشور مدرب بلدية المحلة

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكي يقودها لاعب كرة سابق اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها عامل، ما أسفر عن إصابة الأخير.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاعب على ذمة التحقيق، مع فرض كفالة مالية.

صلاح عاشور مدرب بلدية المحلة لاعب الزمالك إصابة عامل توصيل منطقة الهرم

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