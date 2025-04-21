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شم النسيم عند المصريين القدماء.. وعلاقة البيض بتحقيق الأمنيات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شم النسيم عند المصريين القدماء.. وعلاقة البيض بتحقيق الأمنيات

شم النسيم عند المصريين القدماء.. وعلاقة البيض بتحقيق الامنيات
شم النسيم عند المصريين القدماء.. وعلاقة البيض بتحقيق الامنيات
ولاء خنيزي

نحتفل اليوم بعيد الربيع وشم النسيم الذي يعتبر عادة قديمة تم توريثها عبر الأزمنة والعصور، فشم النسيم ليس مجرد إجازة ترفيهية يحصل بموجبها الموظفين على عطلة رسمية، بل هو تقليد فرعوني قديم احتفالًا بقدوم شهر الربيع، وسنرصد خلال السطور التالية سبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم، وطقوس المصريين القدماء في الاحتفال بقدومه.

شم النسيم من أقدم الأعياد 

الاحتفال بعيد شم النسيم عند المصريين يعتبر من أقدم الأعياد وأعرقها، فهو عيد مصري أصيل له جذور تاريخية ترجع إلى أواخر عهد الأسرة الثالثة الفرعونية أي منذ حوالي خمسة آلاف سنة، حيث كان المصري القديم يحرص على الاحتفال بهذا العيد ويعتبره عيد لتجديد الطبيعية وبدء الفصل الربيعي.

سبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم

يعود اختيار اسم شم النسيم إلى العصر الفرعوني، حيث أن كلمة شم مأخوذة من كلمة (شمو) وهي كلمة فرعونية الأصل وتعني شهر الحصاد، وشم النسيم مرتبط عند المصري القديم بفصل الربيع والحصاد لذلك تم تسمية شم النسيم بهذا الاسم والذي يمثل بدء فصل الربيع في العصر الفرعوني.

ظاهرة تساوي الليل مع النهار

كان شم النسيم في العصر الفرعوني مرتبط عند المصريين القدماء بالانقلاب الربيعي وتجدد الطبيعة وبعث الحياة وتساوي الليل مع النهار، حيث حرص المصريون القدماء على التجمع عند الهرم في عيد شم النسيم لمشاهدة غروب الشمس والاحتفال بالانقلاب الربيعي.

 شم النسيم من بين 168 عيد فرعوني

يعتبر شم النسيم من أقدم الأعياد الفرعونية فهو واحدًا من بين 168 عيد فرعوني كان يتم الاحتفال به قديمًا إلا أن شم النسيم هو العيد الذي تم توريثه عبر العصور، ونحتفل به في يومنا هذا بالرغم من اختلاف الثقافات وتغير الديانات وتعرض مصر للعديد من الحروب والغزوات، فظل الاحتفال بعيد شم النسيم ثابتًا لم يتغير منذ حوالي عام 2700 ق.م.

البيض وتحقيق الأماني

يوجد العديد من الطقوس التي حرص المصريين القدماء على تنفيذها والتمسك بها خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، وهي وضع البيض في سلة كبيرة مع تعليقها على الأشجار خلال يوم شم النسيم والانتظار حتى شروق الشمس عليها اعتقادًا منهم أن شروق الشمس على سلة البيض المعلقة على الأشجار ستحقق أمانيهم.

السمك المملح والبصل عند المصريين القدماء

 تناول السمك المملح والبصل عند المصريين القدماء من أهم الطقوس التي حرصوا عليها في شم النسيم حيث يعتبروا السمك من عطايا نهر النيل بعد الفيضان، كما أن البصل هو رمز الحياة والخصوبة عند المصريين القدماء، هذا بالإضافة إلى تناول الخس والذي اعتبره المصري القديم من المقدسات.

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