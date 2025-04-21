لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها

يلجأ كثير من مرضى السكري إلى تناول الفواكه كبديل صحي عن الحلويات، لاحتوائها على الفركتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي يُعدّ أقل ضررًا من السكر الأبيض.





لكن من المهم أن نعرف أن ليست كل الفواكه مناسبة لمريض السكري، فبعض الأنواع قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.





فإن كنت مصابًا بالسكري، أو تعرف شخصًا يعاني منه، فمن الضروري معرفة الفواكه التي يُنصح بتجنّبها للحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم.





الفواكه التي يُنصح بتقليلها أو تجنّبها:





-الفواكه الغنية بالسكر: مثل المانجو، الموز الناضج، التوت البري المجفف، الأناناس، الزبيب، والبطيخ.





-الفواكه المجففة: تُركّز نسبة السكر عند تجفيف الفواكه، لذلك يجب الانتباه إلى الكمية، وقراءة القيم الغذائية على العبوة، وتجنّب الأصناف التي تحتوي على سكر مضاف.





-الفواكه المعلبة: غالبًا ما تُحفظ في شراب سكري كثيف، مما يجعلها خيارًا غير مناسب لمريض السكري.





-عصائر الفواكه: حتى العصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل قد تكون غنية بالسكر، لأن كوبًا واحدًا منها قد يحتوي على سكر مستخلص من أكثر من ثمرة.





أما الفواكه التي يُمكن تناولها باعتدال، فهي:





-تفاحة صغيرة الحجم

-كوب من التوت البري أو التوت الأزرق

-ثمرة متوسطة من الجريب فروت

-برتقالة كبيرة أو كوب من شرائح البرتقال

-ثماني حبات من الفراولة

المصدر healthy