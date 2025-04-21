كهربائي ينهي حياة زوجته لخلافات أسرية في جزيرة محروس بسوهاج

شهدت قرية جزيرة محروس التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقيت ربة منزل مصرعها بطعنات نافذة على يد زوجها، فيما أصيب شقيق الزوج أثناء محاولته التدخل لفض المشاجرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم.

يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين زوجين بدائرة المركز، أسفرت عن وفاة الزوجة وإصابة شخص آخر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من "جيهان ن.ا.ب"، 35 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وزوجها "محمد أ.ع.ح"، 38 عامًا، كهربائي.

وأفادت التحريات بنشوب مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات زوجية متكررة، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الزوج بالتعدي على زوجته باستخدام سلاح أبيض “سكين”.

وسدد لها طعنتين، إحداهما بالرقبة والأخرى بالجانب الأيسر، ما أدى إلى وفاتها عقب وصولها إلى مستشفى سوهاج العام.

وخلال الواقعة، تدخل شقيق الزوج، المدعو "حسن أ.ع.ح"، 52 عامًا، سائق، لمحاولة فض النزاع، إلا أنه أصيب بجرح طعني في البطن من الجانب الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات الزوجية المتكررة.

وبسؤال والد المجني عليها، 52 عامًا، مزارع، أيد ما ورد بالتحريات، واتهم زوج ابنته بقتلها بسبب الخلافات المستمرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.