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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إعلان التقديم ومصروفات الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي


أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026، بمقرها الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في عدد من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة الأهلية سوف تبدأ الدراسة بها من خلال 14 كلية، تضم 22 برنامجًا،  تمثل نموذجًا حديثًا للجامعات التي تواكب متطلبات العصر وتستجيب للاحتياجات الوطنية والإقليمية في مجالات حيوية مثل الطب, والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، والإعلام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة الأهلية تعمل على تقديم تعليم بجودة متميزة يعتمد على الابتكار والتفكير النقدي، ويُعِدّ خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية تم تطويرها بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية المرموقة على المستوي الدولي، وتجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن إطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتوسيع نطاق التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متطورة تلبي احتياجات التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق  إلى أن فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٤ مايو، وأنه سوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل ومصروفاته. 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن البرامج الدراسية التي ستبدأ الدراسة بها بكليات جامعة القاهرة الأهلية لمنح درجة البكالوريوس تشمل كليات الطب (بكالوريوس الطب و الجراحة)، وطب الأسنان (بكالوريوس طب الأسنان)، والصيدلة (بكالوريوس الصيدلة فارم دي- صيدلة اكلينيكية)، والعلاج الطبيعي (بكالوريوس العلاج الطبيعي)، والتمريض (بكالوريوس التمريض)، والطب البيطري (بكالوريوس الطب البيطري)، والهندسة (بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام، وبكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية، وبكالوريوس الهندسة الكهربية و الطاقة المتجددة)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات، وبكالوريوس هندسة البرمجيات)، والعلوم (بكالوريوس التقنية الحيوية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية/الميكروبيولوجي)، وكلية الأعمال (بكالوريوس إدارة الأعمالE، وبكالوريوس المحاسبةE، وبكالوريوس التأمينE)، والاقتصاد ( بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات، وبكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية، وبكالوريوس السياسات العامة)، والإعلام (بكالوريوس الإعلام)، والقانون (ليسانس الحقوق)، والتربية للطفولةالمبكرة (بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة).

وأضاف الدكتور محمد العطار، أن الجامعة قد حددت 3 طرق للرد على استفسارات الراغبين في التعرف علي كافة البيانات المتعلقة بجامعة القاهرة الاهلية، وذلك من خلال زيارة مقر الجامعة الأهلية بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر من السبت إلي الأربعاء من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهرًا ، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) ، أومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة القاهرة الأهلية على الرابط التالي:
https://cnu.cu.edu.eg/

ماهي مصروفات البرامج؟
مصروفات البرامج المختلفة سيتم الإعلان عنها بمقر الجامعة الأهلية في بداية شهر مايو ويمكن التواصل مع إدارة شئون الطلاب بالجامعة الأهلية يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 عصرًا.

هي البرامج المتاحة في الجامعة الأهلية؟
كلية الطب
بكالوريوس الطب والجراحة
كلية طب الأسنان
بكالوريوس طب الأسنان
كلية الصيدلة
بكالوريوس الصيدلة - فارم دي (صيدلة اكلينيكية)
كلية العلاج الطبيعي
بكالوريوس العلاج الطبيعي
كلية التمريض
بكالوريوس التمريض
كلية الطب البيطري
بكالوريوس طب بيطري
كلية الهندسة
بكالوريس هندسة العمارة والعمران المستدام
بكالوريوس هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية
بكالوريوس هندسة الكهرباء والطاقة المتجددة
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات
بكالوريوس هندسة البرمجيات
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي
كلية العلوم
بكالوريوس التقنية الحيوية
بكالوريوس الكيمياء الحيوية/ الميكروبيولوجي
كلية الأدارة
بكالوريوس إدارة الأعمال (E)
بكالوريوس المحاسبة (E)
بكالوريوس التأمين (E)
كلية الإعلام
بكالوريوس الإعلام
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات
بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية
بكالوريوس السياسات العامة
كلية التربية للطفولة المبكرة
ليسانس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة
 

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