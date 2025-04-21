تعرف على حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بـ كأس ملك إسبانيا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا التي سيتم خوضها في الأيام القليلة المقبلة.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا إلى الحكم الدولي ريكاردو دي بورجوس، بجانب تواجد بابلو جونزاليس فويرتيس في تقنية الـ الفيديو.

وأدار ريكاردو 3 مباريات جمعت بين برشلونة وريال مدريد في مسيرته التحكيمية، حيث كانت المواجهة الأولى في موسم 2017 - 2018 بكأس السوبر الإسباني في مباراة انتهت لصالح الميرنجي بنتيجة 3-1.

وكانت المباراة الثانية في يناير 2022 - 2023 بنهائي كأس السوبر أيضًا وانتهت لصالح برشلونة بثلاثية مقابل هدف وحيد. أما المباراة الثالثة كانت في الدوري الإسباني في موسم 2022 - 2023 انتهت لصالح البارسا بثنائية مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، يوم السبت الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لا كارتوخا.