مدرب برشلونة: غياب ليفاندوفسكي سيكون مؤثر

علق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني مشيرًا إلى أن غياب روبرت ليفاندوفسكي سيكون مؤثرا.

وقال فليك: "غياب ليفاندوفسكي؟ سيكون مؤثرًا، نأمل أن يكون ليفاندوفسكي جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة، ولكن لا نعرف حتى الآن متى سيعود، ونحن لا نريد التسرع في التصريحات حول مدة غيابه".

وتابع: "عندما يكون جاهزًا للعب، سنكون سعداء بذلك، ولكننا نحتاج إلى أن نكون صبورين وننتظر الوقت المناسب لعودته".

وأضاف: "نحن نلعب كل ثلاثة أيام تقريبًا، وهذا يفرض علينا إدارة اللاعبين بشكل جيد، من المهم أن يكون لدينا لاعبين منتعشين بدنيًا، وأحيانًا علينا أن نُعطيهم الراحة اللازمة، لأن الإرهاق قد يؤثر على الأداء".

وعن نهائي كأس الملك المرتقب ضد ريال مدريد، اختتم: “المباراة ستكون تنافسية للغاية، ونحن نهدف إلى الفوز بها. ولكن بعد هذه المباراة، لدينا تحديات أخرى في دوري الأبطال والدوري الإسباني، ويجب أن نواصل التركيز على كل هدف على حدة”.