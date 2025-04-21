برنامج اليوم يرصد احتفالات المصريين بشم النسيم

رصد برنامج ”اليوم“ مظاهر احتفال المصريين بشم النسيم في الحدائق والمتنزهات وأبرز الطقوس خلال هذا اليوم.

وقالت الإعلامية شيرين عفت مقدمة البرنامج المُذاع على قناة ”dmc“: ”كل سنة ومصر في بهجة وعيد“ مشيرة إلى أن عيد شم النسيم من أقدم الأعياد التي عرفتها مصر، ويتميز بكونه احتفالًا شعبيًا مشتركًا بين كل المصريين على اختلاف دياناتهم.

وقالت مريم جمال، مراسلة قناة ”dmc“ إن الحديقة الدولية اليوم فتحت أبوابها للزوار مبكرًا ومستمرة حتى 11 مساءً، مشيرة إلى أن الحديقة تضم مناطق لألعاب الأطفال وألعاب مائية وأيضًا مساحات خضراء بها زهور ونباتات نادرة.

وقال أحد المواطنين: ”بنستنى يوم شم النسيم من السنة للسنة، وبنحب نحتفل مع بعض هنا، محضرين الأكل وكل حاجة“.

فيما قالت زوجته: ”بقالنا 4 أيام بنستعد لليوم الجميل ده، وشم النسيم بيكون أحلى يوم“.