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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم فهمي عن شقيقه: دائما كنا سندا لبعض

كريم فهمي
كريم فهمي
محمد حليم قنديل

تحدث الفنان كريم فهمي عن علاقته القوية بشقيقه الفنان أحمد فهمي، وذكريات الطفولة التي جمعتهما، مؤكدًا أن رغم شقاوتهما في المدرسة، إلا أنهما كانا دائمًا سندًا لبعض.


وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"أنا كنت تلميذ مسالم، وكنت أشقى من أحمد بس شقاوته كانت بتعمل بلاوي! ومع كده كنا دايمًا في ظهر بعض، وفيه حكايات كتيرة من الطفولة ماتتحكيش".


وأشار إلى أنهما لا يزالان يتشاركان الرؤى الفنية، وكان من المفترض أن يجمعهما عمل، لكن لم تتوافق المواعيد.


ورداً على سؤال الحديدي حول شخصية "فارس أبو العزم" في مسلسل "وتقابل حبيب"، وإن كان لها مثيل في الواقع، أجاب:"الرومانسية في شخصية فارس كانت متوازنة، مكنش ماشي يدلق رومانسية، لإن فيه رجالة بتتفرج كمان، فكان لازم فارس ميبقاش شخصية 'ملزقة'".


وعن تشابه الشخصية مع أسلوبه في الزواج، قال:"أنا متجوز من 12 سنة، وعندي 3 بنات: كاميلا، ناعومي، وجميلة.. ولما اتقدمت لـ دانيا، كنت رومانسي فعلاً، زي فارس أبو العزم اللي مش ملزق".
أشاد كريم فهمي بزوجته دانيا، مؤكدًا أن دورها في حياته لا يقدّر بثمن:"دانيا قصة مختلفة تمامًا، لو في حاجة أنا وصلت لها دلوقتي فالنجاح ده 90% بيرجع ليها و10% ليا... دي إنسانة وقفت جنبي وأنا ولا معايا فلوس، ولا شقة، ولا عربية، وبنقل من" كارير "  طبيب أسنان لممثل ومؤلف".

وأضاف:"مين يتحمل ده كله؟ سنة ورا سنة وإحنا مش معانا غير اللي بناكل بيه، ولما كانت بتتعرض عليا أعمال وأرفضها، كانت تقوللي: لو مش حاسس الدور متعملوش، وهي بتحبني كمؤلف أكتر من كممثل".


وتابع:"دانيا بتختار لبسي، وبتقرأ كل أعمالي، هي الجندي المجهول في كل نجاح ليا".


متابعاً  : “واحدة وقفت جنبي وأنا  حسابي في البنك صفر  ومش بشتغل ومش معايا حاجه ولا شقة ولا عربية وبنقل ”كاريري"  من طبيب اسنان لمؤلف وممثل ومن يتحمل ويأمن ليك؟ إلا لو كانت هي واحدة بنت ناس وبتحبك بجد وشايفة أنك هتبقى حاجة؟ ومين ممكن يستحمل لمدة عامين كاملين وإحنا مش معانا جنيه في البنك غير الي بناكل وبنشرب بيهم وبالعافية زاقين".


وعن الغيرة عليه من المعجبات ، أوضح كريم: "أكيد كنا بنغير، هي كانت بتسألني عن مشاهد معينة وهتتصور إزاي، وأنا كمان كنت بغير، بس مع النضج والخبرة الأمور اتغيرت، وكل واحد فينا نضج مع التاني".


مواصلاً : " فيه حاجات كتيرة بتختلف بداية الزواج عن الفترة اللاحقة مع النضج والحياه والخبرات  أنا شخصياً في بداية الزواج مختلف عن الان  في أول زواجنا لما كان بيجي حد زميلها في المدرسة وأنا معرفوش   يسلم عليها كنت بقول قدامه مين ده ؟ وكنت بحرجها مع الوقت الموضوع  أتغير ونفس الشيء من عندها كانت أول الزواج كانت بتغير  جداً وتسالني   أنت هتعمل المشهد ده إزاي ؟ دلوقتي  الامور إخالفتا ".


إختتم : "كلانا نضج وهي نضجت مع نضوجي في الحياه الزوجية ".

كريم فهمي أحمد فهمي لميس الحديدي كلمة أخيرة

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