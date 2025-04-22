بعد زيزو.. الأهلي يبحث عن محترف أجنبي قبل كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات جادة داخل النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة، وذلك استعدادًا للمشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وصرّح هشام خلال برنامجه “بلس 90” المُذاع على قناة النهار الفضائية، بأن إدارة الكرة في النادي تعمل بشكل متواصل لتوفير أفضل العناصر للفريق.



محمد رمضان يقود ملف التدعيمات

وأشار هشام إلى أن محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، يقود حاليًا ملف التعاقدات بالتعاون مع إدارة الاسكاوتنج بالنادي، وذلك لحسم صفقة أجنبية قوية تُعزز من قدرات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هناك تواصلاً مستمرًا بين رمضان والقائمين على ملف الانتدابات، في إطار العمل على تدعيم الفريق قبل انطلاق البطولة العالمية.

الصفقة في مراحلها التمهيدية

وبحسب ما أكده هشام، فإن الصفقة لا تزال في مراحلها التمهيدية، حيث يتم حالياً متابعة عدد من اللاعبين الأجانب واختيار الأنسب للمرحلة المقبلة. ويأمل الأهلي في أن تُحدث هذه الصفقة الفارق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، خاصة في ظل طموحات جماهيره بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

خطوة تعكس طموحات الأهلي

وتعكس هذه التحركات نية الأهلي في تقديم أفضل أداء ممكن على الساحة العالمية، من خلال تجهيز الفريق بأفضل العناصر الممكنة. ويسعى النادي إلى تكرار الإنجازات السابقة أو تجاوزها، من خلال بناء فريق قوي قادر على المنافسة في المحافل الدولية



