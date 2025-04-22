السبت.. مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس

في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في اليوم الأول من تِساعية الحِداد، سيُحتفل بمراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، وذلك وفقًا لما نصّ عليه دليل جنازات الحبر الروماني، وبعدها، سيُنقل جثمان الحبر الأعظم إلى داخل بازيليك القديس بطرس، ومن هناك إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى حيث يُوارى الثرى.

مراسم جنازة البابا فرنسيس

ستُقام صباح يوم السبت ٢٦ أبريل عند الساعة العاشرة صباحًا، مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، في اليوم الأول من تِساعية الحِداد (نوفينديالي)، وذلك وفقًا لما نصّ عليه دليل جنازات الحبر الروماني (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). وقد أعلن مكتب الاحتفالات الليتورجية البابوية أن الطقوس الجنائزية سيترأسها عميد مجمع الكرادلة، الكاردينال جوفاني باتيستا ري.

وعقب الاحتفال الإفخارستي، ستُقام طقوس الوداع الأخير (Ultima commendatio) والتوصية الختامية (Valedictio) ومن ثم سيُنقل نعش الحبر الأعظم إلى داخل بازيليك القديس بطرس، ليُحمل بعد ذلك إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى حيث يُوارى الثرى. وقد أعلن عدد من رؤساء الدول والحكومات نيتهم المشاركة في هذه المناسبة الفريدة والمهيبة.