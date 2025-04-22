آثار جنوب سيناء تكشف تفاصيل بناء أول كنيسة في سانت كاترين سنة 330 ميلادية

كشف حسام صبحي، مدير آثار جنوب سيناء، أن الإمبراطورة هيلانة هي من بنت أول كنيسة 330 ميلادية بجانب شجرة العليقة داخل دير سانت كاترين، وحينها الرهبان كانوا يعانوا من هجمات القبائل الهمجية الذين أقامت المذابح وبنت لهم الإمبراطورة هيلانة سور أو برج لحمايتهم ولكن لم يكن كافيا.

أضاف “صبحي” خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة “صدي البلد” الفضائية، أن المسيحيون الاوائل هربوا من الرومان للأماكن المقدسة الخاصة بالعهد القديم والعهد الجديد، مؤكدًا أن مصر بصدد إحياء مسار العائلة المقدسة.

وتابع مدير آثار جنوب سيناء، أن جبل موسي يعتبر مجمع أديان، مضيفا أن مبعث النبوة ومهبط الرسالة كان في هذه البقعة المقدسة.