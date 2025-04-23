محمد فاضل يوثق مسيرته الفنية في كتاب..فيديو (خاص)

كشف المخرج محمد فاضل عن تحضيره لكتاب يوثّق فيه مسيرته الفنية التي امتدّت لنحو ٥٠ عامًا قدّم خلالها العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون.

وقال فاضل في لقاء خاص لموقع "صدى البلد الإخباري" أعمل حاليًا على تنفيذ كتاب لا يتناول سيرتي الذاتية في حياتي الخاصة، لكن عن التجربة الطويلة التي خضتها كمخرج على مدار ٥٠ عامًا مررت فيها بتجارب كثيرة بداية من الأعمال المصورة "أبيض وأسود" وحتى الآن وما مرت به العملية الفنية من تطور ملحوظ.

وأضاف أنه يتمنى أن تبصر تجربته الطويلة المرصودة في هذا الكتاب النور في القريب العاجل خصوصًا أن سيعبر عن رحلتي الإخراجية وليست حياتي الشخصية.