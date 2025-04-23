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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير عمر: عودتي للعمل في مصر تشبه كثيرًا عودة لاعب كرة محترف لصفوف المنتخب|فيديو

الكاتب الصحفي سمير عمر
الكاتب الصحفي سمير عمر
محمود محسن

وجّه الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر والتقدير إلى من بدأوا تجربة قناة "القاهرة الإخبارية"، وعملوا بها في ظروف صعبة، وسط إقليم يموج بالتغيرات والصراعات، وفي ظل ما وصفه بـ"حزام نار يحيط بمصر من كل جانب".

كما وجّه التحية إلى الإعلامي أحمد الطاهري على ما واجهه من صعوبات وقسوة في البدايات، وكذلك إلى الزميل عبد اللطيف المناوي، مؤكدًا أن كلًّا منهما أدّى دورًا مهمًّا في هذه المسيرة، مشددًا: "كل من مارس هذه المهنة في الشركة المتحدة كان له دور يُحترم ويُقدّر".

وخلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON، قال: "أتوجه أيضًا بالشكر إلى زملائي في قناة سكاي نيوز عربية، التي قضيت فيها 13 عامًا من العمل المهني الثري".

وتابع: "أخص بالشكر الفريق المؤسس لقناة القاهرة الإخبارية، فقد بدأت القناة في ظل ظروف معقدة وصعبة، ومنهم الزميل أحمد الطاهري، والأستاذ عبد اللطيف المناوي".

وردًّا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لماذا عدت؟"، أجاب سمير عمر: "عودتي إلى العمل في مصر تشبه كثيرًا عودة لاعب كرة محترف إلى صفوف المنتخب الوطني".

أقدّم تجربة ناجحة

واختتم قائلًا: "أتمنى أن أقدّم تجربة ناجحة ومشرّفة في قنوات مصر الإخبارية".

سمير عمر قطاع الأخبار الشركة المتحدة القاهرة الإخبارية الصراعات

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