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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يغيب أسبوعين .. تفاصيل إصابة كريم الدبيس في الأهلي

كريم الدبيس
كريم الدبيس
محمد سمير

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم الدبيس، أثبتت إصابته بجزع خفيف في الرباط الخارجي للكاحل، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وتابع "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "خضع كريم الدبيس لأشعة رنين مغناطيسي، والتي أوضحت طبيعة الإصابة ومدة التعافي المتوقعة، حيث من المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن أسبوعين، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي".

واختتم: "يغيب الدبيس بذلك عن مباراة الأهلي المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتعويض غياب اللاعب وتجهيز البدائل المناسبة".

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