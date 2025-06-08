العيد فرحة.. مصايف الإسكندرية: شاطئ عروس البحر بسيدي بشر كامل العدد

ذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال في شاطئ شاطئ عروس البحر (سيدي بشر المميز سابقًا) قد بلغت 100% في الوقت الحالي.

وأشارت في بيان إلى أن شواطئ المحافظة شهدت زيادة ملحوظة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارح، مع تباين ألوان الرايات بالقطاعين الشرقي والغربي.

وناشدت المواطنين عدم التوجه إلى الشاطئ مؤقتًا، وذلك تجنبًا للتكدس والزحام على البوابات، وحرصًا على سلامتكم وسلامة الجميع، مشيرة إلى أن شاطئ البوريفاج وشاطئ جزيرة الدهب وشاطئ محمود سعيد لا تزال نسبة الإشغال فيهما تسمح باستقبال الرواد.



وأعلنت الإدارة في بيان اليوم الأحد، استقرار حالة البحر بشواطئ القطاع الشرقي، مع رفع الرايات الخضراء بها وحالة البحر هادئة، بينما تم رفع الرايات الصفراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي وحالة البحر معتدلة.

وأشار البيان إلى أن شواطئ المحافظة شهدت منذ بداية اليوم إقبالا متوسطًا متزايدا بأغلب شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، حيث وصلت نسب الإشغال شرقي المحافظة إلى 80% و40% بشواطئ القطاع الغربي.

وطالبت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

وناشدت رواد شواطئ محافظة الإسكندرية بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.