حدث أمني في حي الشجاعية.. إطلاق نار عشوائي من مروحيات إسرائيلية|تفاصيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط تصاعد في حدة التوتر الميداني في المنطقة.

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إعلام إسرائيلي: تطورات أمنية شرق غزة

من جانبها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث أمني" جارٍ في ذات الحي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحدث أو ما إذا كان هناك وقوع إصابات أو اشتباكات.

توتر ميداني في ظل استمرار العمليات العسكرية

يأتي هذا التطور في سياق استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث يشهد حي الشجاعية مواجهات متكررة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، ما يزيد من المخاوف حول تفاقم الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.