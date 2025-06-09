أخبار العالم| جيش الاحتلال يحتجز سفينة الحرية ويمنع اقترابها من سواحل غزة.. وتصاعد الاحتجاجات في لوس أنجلوس بعد نشر ترامب لقوات الحرس الوطني

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب، بل يطمح إلى "الهزيمة الكاملة لأوكرانيا"، مؤكداً أن الضغط القوي من الولايات المتحدة وأوروبا هو الوسيلة الوحيدة لردع موسكو عن مواصلة عملياتها العسكرية.

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته حيال أزمة الهجرة المتصاعدة في لوس أنجلوس، وأعلن اتخاذ إجراءات وصفها بـ"الحاسمة" لمواجهة ما وصفه بـ"غزو المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين"، على خلفية احتجاجات واسعة اندلعت بسبب عمليات ترحيل أثارت غضباً واسعاً بين السكان، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية اللاتينية.

اقتحمت زوارق تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سفينة الحرية المحملة بمساعدات إنسانية أثناء اقترابها من شواطئ قطاع غزة، وسط توتر متصاعد بسبب استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

حكام ديمقراطيون ينددون بسياسة ترامب في لوس أنجلوس: إساءة استخدام للسلطة

انتقد حكام ولايات أمريكية ينتمون للحزب الديمقراطي، مساء الأحد، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، معتبرين أنه تجاوز غير قانوني لصلاحيات حكام الولايات، ويشكل "إساءة استخدام للسلطة".

اعتقلت قوات الكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جميع ركاب سفينة "مادلين" التي تقلّ ناشطين دوليين في طريقهم إلى قطاع غزة، بينهم ستة مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية، وفقا لما نشرته صحيفة "معاريف".

لوّحت إيران مجددًا بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقرت الوكالة قرارًا مناهضًا لها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل توتر متصاعد مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

اتهم نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالفشل في إدارة الملف الأوكراني دبلوماسيًا، وذلك رغم المبالغ الضخمة التي أنفقتها واشنطن على دعم كييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022.

وجّه جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، انتقادات حادة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، في خطوة وصفها بأنها "محاولة لخلق أزمة غير موجودة".

شهدت ولاية تينيسي الأمريكية حادثًا مأساويًا، الأحد، عقب تحطم طائرة صغيرة مخصصة لرحلات القفز المظلي في مقاطعة كوفي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم اثنان حالتهما حرجة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.