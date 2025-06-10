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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عاشور يحكي عاداته الغريبة في العيد وأول عدية أخدها| شاهد

تامر عاشور
تامر عاشور
قسم التوك شو

كشف المطرب تامر عاشور، عن أول عيدية أخدها في العيد، كانت من جده 20 جنيه في التسعينيات، ووقتها كانت مبلغ كبير.

وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC" : "كنت بصرف العدية على الألعاب، بجيب مسدس وصواريخ، وأوقات كنت بروح سينما وهبة في القلعة بحي السيدة زينب".

وأشار تامر عاشور، إلى أن علاقته بأخواته قوية جدا، وهم 4 أخوات ولدين وبنتين، ولا يوجد أي تفرقه بينهم، رغم أن البنتين ليسوا أشقاء لانهم أخوات من الأب فقط.
كشف المطرب تامر عاشور لأول مرة، عن زواجه من الإعلامية نانسي نور، موضحا أنه تعرف على نانسي عن طريق صديق مشترك وبعدها قرر الزواج فجأة.

وقال "عاشور" : كنت بشوف نانسي في التلفزيون فقط وماكنش ليا علاقة بيها ولا أعرفها تماما، وكل ما أشفها أقول لنفسي عايزين نتجوز بقى، والموضوع أتنسى بالسنين، ولما اتعرفنا على بعض خبيت عليها القصة رغم انها حقيقية".

 لوالدها قعد معايا واتختبرني

وأضاف "تامر عاشور": "لما اتعرفنا على بعض تقدمت لوالدها، قعد معايا واتختبرني، واتفقنا على كتب الكتاب ماكنش فرح زي ما الناس فاكره.

وتابع : "أهديتها أغنية "مكسب عمري" اللي كانت في الالبوم، خلصنا كتب الكتاب ومشينا بعد ما فرحنا مع أهلنا وأصحابنا، وهو كتب كتاب مش فرح زي ما الناس فاكره".

تامر عاشور العيد إسعاد يونس الإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة السيدة زينب

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