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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز دولي .. فريق هندسة القاهرة يفوز في مسابقة عالمية للسيارات ذاتية القيادة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

حقّق فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة إنجازًا دوليًا يُضاف إلى سجل الابتكار والتميّز الأكاديمي، بفوزه بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة Shell Eco-Marathon Autonomous Programming Competition للسيارات ذاتية القيادة، ضمن فعاليات Shell Eco-Marathon 2025 التي استضافتها دولة قطر، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

كما شارك الفريق في فئتي Urban Concept وPrototype Concept بسيارتين من تصميم وتصنيع الطلاب، ونجح في التأهل بجدارته ضمن أفضل 5 فرق في مسابقة جائزة التواصل (Communication Award). 

وقد اجتاز الفريق جميع اختبارات التأهيل الأولية، محققًا أداءً لافتًا وسط منافسة قوية ضمّت أكثر من 100 فريق من 18 دولة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي وجهود بحثية مكثفة شارك فيها 50 طالبًا وطالبة من أصل 120 عضوًا في الفريق، تحت إشراف الدكتور عمر حزين الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

وفي فئة Prototype Concept، صمّم الفريق أول سيارة مصرية بهيكل قابل للفك والتركيب الكامل، ما سهّل نقلها وتجميعها في الحلبة بكفاءة، في خطوة أبهرت لجنة التحكيم.

أما في فئة السيارات ذاتية القيادة (Autonomous Programming)، فقد ركّز الفريق على تطوير نظام ذكي للتنقل في بيئة افتراضية، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والخوارزميات المتقدمة. 

وقد حققت السيارة:
• مسافة: 2.88 كم
• زمن: 347.3 ثانية
• استهلاك طاقة: 0.195 كيلووات. ساعة
• كفاءة: 14.77 كم/ك.و.س

وبهذه النتائج، حصل الفريق على المركز الثالث عالميًا والثاني على مستوى إفريقيا، متفوقًا على فرق من جامعات عالمية عريقة.

فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة كلية الهندسة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة

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