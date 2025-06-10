أشرف عبد الناصر: خسارة الأهلي أمام باتشوكا بروفة حقيقية للمونديال

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن خسارة النادي الأهلي، في مباراته الودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي تمثل تجربة واقعية وتحضيرًا قويًا للمونديال المرتقب.

وأشار إلى أن تريزيجيه نجم الفريق، توّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة رغم الهزيمة، ما يعكس مستواه الفردي اللافت وسط أداء جماعي باهت.

أداء مخيب رغم كوكبة النجوم

وخلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أوضح عبد الناصر، أن أداء الأهلي لم يكن على قدر التوقعات، رغم امتلاك الفريق أسماء بارزة مثل زيزو، حمدي فتحي، إمام عاشور، بالإضافة إلى تريزيجيه، مع غياب ملحوظ للاعب أسامة أبو علي.

الخطيب يتدخل بقرارات صارمة

وأشار عبد الناصر، إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تدخل سريعًا عقب المباراة، وقرر إيقاف الظهور الإعلامي والترفيهي للاعبين، وفرض معسكر مغلق لرفع درجة التركيز استعدادًا للمواجهة الهامة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي.

تكدس في الوسط يهدد الانسجام

وفي ختام حديثه، طرح عبد الناصر تساؤلات حول الصفقات الجديدة للأهلي، خصوصًا في خط الوسط، معتبرًا أن تكدّس اللاعبين في مراكز متشابهة قد يؤثر على الانسجام داخل الفريق، وهو ما ظهر جليًا في الأداء الجماعي خلال اللقاء.