كيف تسهم تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد؟ برلماني يجيب

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وما تلعبه من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المصري .

وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد»إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية .

وشهدت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله.