رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الحقوق

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية والوكلاء .



وخلال الجولة قام "الجيزاوى " بالمرور على لجان الامتحانات والاطمئنان علي انتظام سير العمل بجميع اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدي موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص إدارة الجامعة علي المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات بكافة كليات الجامعة منذ بدئها، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على مواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

من ناحية أخرى شهدت الجولة تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أعمال التطوير والصيانة داخل الكلية، بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاء مسجد الكلية والذي سيتم افتتاحة قريبا.