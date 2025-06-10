برلماني: منصة إصدار تراخيص الاستثمار الإلكترونية انطلاقة لدعم الاقتصاد الوطني

أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أن تطويع التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة أصبح ضرورة لا غنى عنها، بما يسهل الحياة ويقلل الجهد والوقت.



وأشار إلى أن إطلاق منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار، واحدة من أهم الاستخدامات الهامة للتكنولوجيا في دعم أحد أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الاستثمار، والذي يمثل ركيزة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني.



وقال توفيق: "مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي في كافة المجالات، ولا زالت تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أعظم استفادة من التكنولوجيا الحديثة."



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار واحدة من أهم أدوات جذب المستثمرين، حيث أن هذه المنصة ستكون سببا في تسهيل الإجراءات من ناحية، وتوفير الوقت والجهد من ناحية أخرى.



وأوضح حسانين توفيق، أن تقليل تدخل العنصر البشري في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار يكون له مردودا إيجابيا من حيث التسهيل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية.