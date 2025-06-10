المؤتمر: توسيع قاعدة الألعاب الرياضية وتوفير بنية تحتية قوية ضرورة

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة لإطلاق دوري المدارس على مستوى الجمهورية، يُعد خطوة محورية نحو بناء جيل جديد يتمتع بالوعي والانضباط والصحة البدنية والنفسية، في إطار توجه الدولة الشامل لبناء الإنسان.

وقال "أمان" فى تصريحات له، إن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من خطط لإحياء دوري المدارس وتطوير المشروع القومي للياقة البدنية يُعد بداية موفقة، ولكن لضمان استدامته ونجاحه يجب أن يصاحبه جهد موازٍ في التوعية الرياضية داخل المدارس والمجتمع، إلى جانب توفير البنية التحتية والتقنية اللازمة، مؤكدًا أن الرياضة الآن أصبحت ركيزة رئيسية في تكوين شخصية الطالب، وأن دعمها داخل المدارس يجب أن يتم وفق أسس علمية ومن خلال تنويع الألعاب والأنشطة لتشمل كل التخصصات وليس فقط كرة القدم.

مصر تزخر بمواهب رياضية حقيقية

وأوضح الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن مصر تزخر بمواهب رياضية حقيقية في مختلف المحافظات، لكن اكتشافها يتطلب تغيير ثقافة التعامل مع الرياضة في المدارس، وتوفير أدوات وملاعب وتجهيزات حديثة، وتدريب الكوادر على كيفية اكتشاف ورعاية هذه الطاقات.

وشدد المهندس هيثم أمان على ضرورة أن يشمل المشروع حوافز تحفيزية للمدارس والمشاركين، ومنافسات عادلة ومستمرة، بالإضافة إلى وجود خطة واضحة للانتقال من دوري المدارس إلى مراكز تدريب وأكاديميات متخصصة، تضمن الاستمرارية للمواهب المكتشفة.