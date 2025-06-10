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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المنتج بلال صبري يهاجم طارق الشناوي بسبب فيلم "ريستارت"

طارق الشناوي
طارق الشناوي
علا محمد

هاجم المنتج بلال صبري الناقد الفني طارق الشناوي بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسني، والمعروض حاليًا بدور السينما ضمن موسم عيد الأضحى، مشيرًا أن الشناوي تجاهل عمدًا المجهود الضخم المبذول في العمل ووجه اتهامات لا تمت للواقع.

وكتب بلال صبري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : "أستاذ طارق الشناوي، نفسي تجاوبني بصراحة، حضرتك شُفت فيلم تامر حسني (ريستارت) امتى؟ أولًا، الفيلم حلو جدًا وبيتكلم عن ظاهرة موجودة فينا".

وأضاف: "الفنان تامر حسني جامد جدًا في الأداء، وإخراج الأستاذة المبدعة سارة وفيق فوق الممتاز، ليه بس بتحكم وتضيع مجهود ناس تعبوا واشتغلوا على الفيلم عشان يطلعوا بالمستوى ده؟ وانت بكل سهولة عايز تضيع مجهودهم".

وأستكمل صبري دفاعه عن صُنّاع العمل، قائلًا: "الفيلم مش مجرد تسلية، ده شغل محترم ومتكامل، وكل عنصر فيه اشتغل من قلبه، سواء تمثيل أو إخراج أو كتابة، وبنشوف رد فعل إيجابي من الجمهور".

وأكد على احترامه للنقد البناء، لكنه شدد على أن ما قاله الشناوي لا يمت للنقد المهني بصلة، بل هو هجوم غير موضوعي يفتقر للإنصاف في تقييم عمل جماعي بذل فيه كل فرد أقصى ما لديه.

تعليق طارق الشناوي علي فيلم ريستارت

وكان الشناوي قد انتقد صُنّاع الفيلم خلال لقاء إعلامي في برنامج ET بالعربي، قائلًا: "الفيلم مفيش رؤية، مفيش إضافة، مفيش مخرج. أنا محستش إن سارة وفيق أضافت حاجة، ولو شلنا اسمها وحطينا إخراج تامر مش هتحس بفرق، لأنها مش بتستخدم أدوات المخرج. إحنا شايفين حوارات كوميدية فيها مبالغات واستظراف، وسايبة الممثلين، وكل ممثل بيقول اللي في دماغه".


فيلم ريستارت 
 

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

سارة وفيق طارق الشناوي تامر حسني بلال صبري هنا الزاهد فيلم ريستارت

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