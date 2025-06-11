سكودا أوكتافيا A5 سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005، وتنتمي A5 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005 الخارجية

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

ظهرت سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع السيارة باللون الأزرق .

مقصورة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005 الداخلية

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

زودت مقصورة سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج امامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها مساحات اضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي أمامي، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005

تباع سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .