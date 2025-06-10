إدانات دولية .. إسرائيل تستفز العالم وتحتجز السفينة مادلين

خصص برنامج “ مطروح للنقاش” المذاع على قناة “ القاهرة الإخبارية”، حلقة اليوم للحديث عن احتجاز الاحتلال للسفينة مادلين.

وتطرقت حلقة اليوم للحديث عن الإدانات الدولية لما فعلته إسرائيل بالسفينة مادلين، خاصة في ظل استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما دفع إسبانيا إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجاً على اعتراض السفينة.

وفي سياق متصل، بدأت السلطات الإسرائيلية ترحيل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، في خطوة تُفسَّر كاستجابة للضغوط الدولية، مما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه التصرفات على العلاقات الإسرائيلية-الأوروبية، وما إذا كانت إسرائيل تُعيق عمداً جهود المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.

فلماذا تصر إسرائيل على منع المساعدات الإنسانية عن غزة؟ هذا هو السؤال المحوري الذي ناقشه برنامج "مطروح للنقاش".