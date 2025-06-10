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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: استيلاء قوات الاحتلال على السفينة مادلين وصمة عار في جبين الإنسانية

سفينة الإغاثة "مادلين"
سفينة الإغاثة "مادلين"
عبد الرحمن سرحان

استنكر المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، جريمة استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الإغاثة "مادلين" معتبرا أنها تمثل انتهاكًا صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتجسد أبشع صور الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن استمرار هذه الجرائم يفضح زيف الشعارات التي يرفعها الاحتلال حول احترامه للمعايير الإنسانية.

استهداف السفينة مادلين

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن ما جرى ليس مجرد استهداف لسفينة مساعدات، بل هو اعتداء متعمد على الجهود الإنسانية التي تسعى إلى تخفيف الكارثة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن هذا العمل العدائي يكشف حجم العجز الدولي أمام ممارسات الاحتلال، ويضع المجتمع الدولي في اختبار حقيقي لمصداقيته والتزامه بحماية المدنيين.

 قوات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء 

وأشار  القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن قوات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع المدنيين ومع البعثات الإغاثية، في تحدٍّ فجّ لكل الجهود الدولية المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.

ودعا الجمل إلى تحرك دولي عاجل وفعال لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي المريب تجاه الاعتداءات المتكررة على قوافل الإغاثة يرقى إلى درجة التواطؤ، ويسهم في استمرار معاناة ملايين الفلسطينيين المحاصرين.

وشدد الجمل، على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، وستظل طرفاً فعالا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونقل معاناته إلى المحافل الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية باتخاذ إجراءات فورية تضمن سلامة القوافل الإغاثية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم الجمل بيانه بالتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب ألا تمر دون ردّ، وأن العدالة الدولية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكون صوتًا للمظلومين لا شاهدًا على معاناتهم.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال غزة

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