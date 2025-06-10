فلسطين والسعودية على صفيح ساخن.. فرص تأهل المنتخبان لكأس العالم 2026؟

تشهد الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 تنافسًا مثيرًا، حيث تحمل عدة منتخبات عربية آمالا كبيرة في التأهل، وعلى رأسها منتخب فلسطين بقيادة وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، إلى جانب منتخب السعودية.

جدير بالذكر أن المنتخب الفلسطيني قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية على نظيره منتخب الكويت بنتيجة 2 - 0، بينما حقق منتخب السعودية انتصارا ثمينا بنفس النتيجة على مضيفه منتخب البحرين.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

صراع التأهل لكأس العالم

وصلت التصفيات الآسيوية إلى جولتها الأخيرة، وما زال الأمل قائما لثلاثة منتخبات في الحفاظ على فرصها للتأهل إلى كأس العالم 2026.

في المجموعة الأولى، تأهل بالفعل منتخبا إيران وأوزبكستان، بينما انتقلت منتخبات الإمارات وقطر إلى الدور الرابع.

أما المجموعة الثانية، فقد تأهلت منها كوريا الجنوبية والأردن، في حين انتقل منتخب العراق إلى المرحلة الرابعة، ويواجه منتخب فلسطين نظيره العماني لتحديد المنتخب الذي سيرافق "أسود الرافدين".

ما فرصة تأهل فلسطين والسعودية؟

في المجموعة الثانية، يملك منتخب عمان (10 نقاط) فرصة للتأهل عبر التعادل أو الفوز، في حين يحتاج منتخب فلسطين (9 نقاط) إلى الانتصار فقط لضمان التأهل إلى الدور الرابع من التصفيات، حيث سيكون هذا اللقاء مفصليًا في تحديد هوية الفريق الذي سيستمر في المنافسة.

في المجموعة الثالثة، حجز منتخب اليابان مكانه في كأس العالم، بينما تقترب أستراليا (16 نقطة) من التأهل بعد مواجهة قوية مع منتخب السعودية (13 نقطة) في المملكة.

يحتاج المنتخب السعودي للفوز بفارق خمسة أهداف لتقليص الفارق في النقاط بينهما، مما يوفر لهم فرصة لتفادي الانتقال إلى تصفيات الدور الرابع.

منتخب إندونيسيا (12 نقطة) ضمن مكانه في الدور الرابع من تصفيات آسيا، مما يعني أن البطاقة الأخيرة للتأهل ستكون بين عمان وفلسطين من جهة، والسعودية وأستراليا من جهة أخرى.

تفاصيل القرعة المرتقبة

بعد تحديد هوية المنتخبات الستة المتأهلة إلى الدور الرابع، ستجرى قرعة لتقسيمها إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، وتقام المباريات خلال أيام 8، 11، و14 من أكتوبر المقبل.

سيتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني مباراة فاصلة بنظام الذهاب والإياب في الثالث والثامن عشر من نوفمبر المقبل لحسم موقفهم للتأهل للمونديال.