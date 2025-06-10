سونيا الحبال: سجادة السفرة الدائرية تُضعف هيبة رب الأسرة

شددت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، على أن اختيار شكل السجاد داخل المنزل، وخصوصًا في منطقة السفرة، له تأثير مباشر على التوازن الطاقي بين أفراد الأسرة، محذرة من استخدام السجاد الدائري تحت طاولات السفرة لما له من انعكاسات غير مرئية لكنها مؤثرة.

وقالت الحبال خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن السجادة الدائرية عمومًا تمنح طاقة من التوازن والانسيابية، لكن في منطقة السفرة تحديدًا يفضل أن تكون السجادة مربعة، لأن الشكل المربع يمنح إحساسًا بالتنظيم، ويحفظ التراتبية والمكانة داخل العائلة.

وأضافت: "في الماضي، كانت طاولات السفرة مربعة أو مستطيلة، وكان هناك كرسيان مميزان للأب والأم، بينما يجلس الأبناء في أماكن أخرى، ما كان يكرس لرمزية واضحة لرب الأسرة وربة المنزل، أما الآن فإن استخدام طاولة مستديرة وسجادة دائرية تحتها يلغي هذا التمييز، ويؤدي إلى طاقة من المساواة الزائدة قد تخل بتوازن العلاقات داخل البيت".

وأشارت إلى أن تبادل أماكن الجلوس داخل الأسرة، خاصة الجلوس في مقعد الأب أو الأم في غيابهما، يغير الطاقة المخصصة لكل فرد، ما قد يؤدي لاحقًا إلى تغيرات في سلوك الأبناء، مثل قلة احترام أو تجاوز في الحدود.