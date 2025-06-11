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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| ماذا تقدم تسلا X موديل 2025 وكم يبلغ سعرها؟.. شيفروليه أفيو أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تواصل السيارة لادا جرانتا من تعزيز تواجدها في السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أرخص السيارات المقدمة هناك، والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء أو يدوي مانيوال، مع تجهيزات متنوعة بحسب كل فئة وموديل.

تقدم تسلا مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة عالميًا وعربيًا، ومنها السيارة TESLA X موديل 2025، والتي تقدم في السوق الإماراتي عبر فئتين من التجهيزات هم Long Range وPlaid، وبأسعار تبدأ من 342,990 درهم.

تواصل ماكلارين من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد إطلاق إصدار محدود يقدر بحوالي 50 نسخة فقط من الأيقونة 750S، والتي تعد واحدة من أقوى السيارات الخارقة في العالم، والتي استطاعت أن تحظى بجماهيرية كبيرة وسط محبي التسارع والانطلاق.

تعزز رينو الفرنسية من تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح موديل 2026 من السيارة الرياضية كولويوس، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع أسعار رسمية تبدأ من 129.835 ريال سعودي، وبعدد 2 من الفئات الأولى Techno والثانية Iconic.

أخبار السيارات شيفروليه أفيو أرخص سيارة أوتوماتيك تسلا X موديل 2025 ماكلارين 750S أسعار ومواصفات رينو كوليوس

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