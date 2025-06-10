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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صيدلة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي و البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

كلية الصيدلة جامعة دمنهور
كلية الصيدلة جامعة دمنهور

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد المؤسسي و البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كأول كلية صيدلة بمصر تحصل على الاعتمادين المؤسسي و البرامجي، وذلك فى إطار توجهات جامعة دمنهور نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس، فريق العمل بكلية الصيدلة برئاسة الأستاذ الدكتورة / رانيا أبو زهرة، لجهودهم الحثيثة في تجهيز وإعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي و البرامجي، مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على هذا الإنجاز العظيم الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية، مؤكدا أن كلية الصيدلة تعتبر مثالا يحتذى به لباقي كليات الجامعة ليس فقط في إعداد ملف الكلية للحصول على الاعتمادين المؤسسي و البرامجي، ولكن أيضاً في التطبيق العملي لكافة معايير جودة التعليم المحددة من الهيئة.

هذا وقد ثمن "رئيس جامعة دمنهور" دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقديم الدعم الفني و الأكاديمي للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً كما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، مشيرا إلى أن ما تنتهجه الجامعة من خطط نحو التطوير المستمر يستهدف تحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع.

من جانبها أوضحت "أبو زهرة" أن كلية الصيدلة تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي، وكذا اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، تنفيذا لرؤية الجامعة، لافتة إلى أن هذا  الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود كلية الصيدلة المستمرة في تطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في التعليم، وتخريج صيادلة مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي.

وأضافت "أبو زهرة" أن كلية الصيدلة حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور كانت قد استقبلت فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في ديسمبر الماضي، وذلك للاعتماد المؤسسي لكلية الصيدلة، وكذا اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، بالكلية.

جامعة دمنهور إلهامي ترابيس كلية الصيدلة

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