بعد تعرض ابنته لوعكة صحية.. أحمد زاهر :يارب أنت شافي

نشر الفنان أحمد زاهر منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام بعد تعرضة أبنته ملك لوعكة صحية.

و كتب أحمد زاهر:يارب انت الشافي يارب.

وكانت قد نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، استوري مصحوبة بصورة من داخل أحدي المستشفيات.

وقالت ملك أحمد زاهر : أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار.



وتابعت ملك زاهر : بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف.

وقالت الفنانة ملك زاهر : لا أطلب الشفقة، ما أمر به هو مجرد مرحلة صعبة وأحتاج فيها إلى دعم ومساندة نفسية وروحية،أنا محتاجة دعواتكم من القلب.

وأستكملت حديثها : الهدف من الاستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارك علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي