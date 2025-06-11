دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بقاعة أفراح بملوي جنوب المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق اندلع داخل قاعة لإقامة حفلات الزفاف، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وجار تكثيف التحريات للوقوف على أسباب الحريق.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن اندلاع حريق داخل إحدى قاعات الأفراح بمركز ملوي، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات.

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقوع الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع داخل قاعة بالقرب من مدخل مدينة ملوي، جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وفصل المرافق العامة بالمنطقة لعدم امتداد الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.