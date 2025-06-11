لتنمية الحس الفني والأدبي.. إطلاق مسابقة "الحديقة الثقافية في عيون أطفالها"

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن إطلاق الدورة الأولى من مسابقة "الحديقة الثقافية في عيون أطفالها"، التي تستهدف الأطفال من سن 8 إلى 16 عامًا.

اكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعهم على التعبير الإبداعي

وقال وليد كمال، مدير الإعلام بالمركز، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن المسابقة تهدف إلى تنمية الحس الفني والأدبي لدى الأطفال، واكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعهم على التعبير الإبداعي.

القومى لثقافة الطفل يعلن عن مسابقة "الحديقة الثقافية فى عيون أطفالها"

وأوضح أن المسابقة تشمل ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: الأدب (القصة والشعر)، الرسم، والفيلم القصير، مشيرًا إلى أن المشاركة في مجال الفيلم تتطلب تقديم عمل مدته من دقيقتين إلى ثلاث دقائق يعبر عن يوم داخل الحديقة الثقافية أو يوثق أحد الأنشطة المقامة بها.

وأشار إلى أن باب التقديم للمسابقة مفتوح حتى منتصف أغسطس المقبل، كما أعلن عن إطلاق برنامج صيفي جديد تحت عنوان "أحلى إجازة" خلال الأسبوع القادم، ويستهدف الأطفال من سن 3 إلى 18 سنة ويتضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة.