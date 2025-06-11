مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يلتقي الطالبات المغتربات بالإيبارشية

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الطالبات المغتربات بالإيبارشية، كما كرم صاحب النيافة الخريجات المغتربات بالإيبارشية، وذلك بقاعة القديس بولس، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، ومسؤولي البيوت الخدمية بالإيبارشية.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للطالبات، والخريجات، متمنيًا لهن التوفيق في حياتهن المستقبلية، كما تضمن الاحتفال أيضًا العديد من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الخريجات من قِبل راعي الإيبارشيّة.