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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد شهادة أيزو نظام إدارة الطاقة لمحطة مياه المنشية بالإسكندرية

شهادة الأيزو لمحطة مياه المنشية
شهادة الأيزو لمحطة مياه المنشية
أحمد بسيوني

أعلن المهندس أحمد جابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تجديد شهادة أيزو نظام إدارة الطاقة  ISO 50001-2018 لمحطة مياه المنشية (2)، وذلك فى إطار التزام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتفعيل نظام إدارة فعال يواكب أهداف التنمية المستدامة محليا ودوليا ويراعى الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

تجديد الاعتماد في ظل سياسة متميزة

جاء ذلك عبر المراجعة الخارجية للجهة المانحة - شركة SGS - والمعتمدة دوليا فى مجال منح شهادات الطاقة من جهة الإعتماد الإيطالية ACCREDIA لتحافظ شركة مياه الشرب بالإسكندرية على موقعها كأول شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحصل على الشهادة منذ عام 2023 وتحافظ على إستمراريتها.

 تعزيز ثقافة ترشيد إستهلاك الطاقة 

وأشار المهندس أحمد جابر إلى أن التطبيق الفعال لنظام إدارة الطاقة بالشركة يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة بما ينعكس على تقليل التكاليف التشغيلية والذى يساهم بصورة رئيسية فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتقليل البصمة الكربونية لكافة أنشطة وعمليات الشركة.

كما أعرب عن تقديره لفريق العمل المشارك فى تطبيق النظام، حيث أشاد بروح العمل كفريق بين كلا من الإدارة العامة لترشيد الطاقة، ومحطة المنشية (2)، والإدارة العامة للمكتب الفني، وإدارة توكيد الجودة فى الجهود الرامية لبناء حلول تقنية متقدمة تساهم فى الوصول إلى أعلى مستويات التحكم فى أنظمة التشغيل للعمليات من منظور الطاقة بما يحقق تطلعات الشركة، ويبرز دورها المجتمعي والبيئى.

جديرٌ بالذكر أن مواصفة أيزو الطاقة 50001 تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وذلك عن طريق تحسين كفاءة الاستخدام، وبالتالي تقليل التكاليف، وتقليل الانبعاثات الغازية وتعزيز الاستدامة البيئية والتى تؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاسكندرية مياه الاسكندرية مياه المنشية شهادة أيزو إدارة الطاقة

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