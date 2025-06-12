الشلهوب يرفض مساعدة إنزاجي في تدريب الهلال.. وينتظر العروض

أكد تقرير صحفي، أن محمد الشلهوب مدرب الهلال السعودي السابق، رفض عرضًا لمساعدة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي في تدريب الزعيم.

وكان الشلهوب تولى قيادة الهلال في المباريات الأخيرة من الموسم المنقضي، عقب إقالة خورخي خيسوس، قبل أن يقرر النادي السعودي التعاقد مع إنزاجي.

الشلهوب يرفض مساعدة إنزاجي

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد الشلهوب رفض عرضًا للعمل مساعدًا للإيطالي سيموني إنزاجي، مفضلًا الاستقلالية الفنية.



وأضافت أن الشلهوب يرغب في قيادة أحد أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل 2025-2026.



وتابعت أن الشلهوب مستعدٌّ لتدريب فريق شباب النادي تحت 21 عامًا في حال عدم تلقيه عروضًا جادةً من أندية دوري المحترفين، لكنه يرفض بشكل قاطع عروض أندية دوري يلو.

ويوجد الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية، رفقة ريال مدريد وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، (المنافس الرابع لم يتحدد بعد استبعاد ليون).

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.