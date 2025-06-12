الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والجهات التنفيذية والتشريعية بعيد الأضحى

زار نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الوزير الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والتشريعية، بمحافظة قنا، والمهندس أشرف رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

التهنئة بالعيد

رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام الايبارشية، والأخت كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات، بقنا، والأخت تيرزينا حنا، رئيسة دير الراهبات، بقنا.

وقدم نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق التهاني للجميع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما ثمن نيافته جميع المجهودات المبذولة على كافة المستويات، لخدمة شعب محافظة قنا، تحت هذه القيادة الرشيدة.

وذكر راعي الإيبارشيّة إننا نقدر ما يُبذل من جهود مخلصة في خدمة الوطن، وتعزيز قيم المحبة، والتعايش، والسلام بين أبناء المحافظة، مؤكدًا أنه يقدر هذا الدور الكبير في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية، والحرص الدائم على دعم الوحدة الوطنية، التي هي ركيزة هذا الوطن العظيم.

وأضاف نيافة المطران قائلًا: ندعو الله أن يوفقكم في مهامكم، ويبارك في خطواتكم، ويجعل من تعاوننا المشترك منارة تُضيء طريق الأجيال القادمة، نحو مستقبل أفضل.

وأشاد صاحب النيافة في هذه المناسبة المباركة بقوله : "لا يسعني إلا أن أُشيد بما تشهده مصر من نهضة تنموية عظيمة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد لمسنا جميعًا، كمواطنين مصريين، ما تحقق من مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات: من تطوير البنية التحتية، إلى المدن الجديدة، إلى المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، التي تهدف كلها إلى بناء مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن العزيز.

ونحن في الكنيسة نؤمن بأن العمل والبناء هما من أنبل القيم، ونرى في هذه المشروعات تجسيدًا حقيقيًا لهذه القيم، التي تدعو إلى الخير والسلام والنماء. ونصلي إلى الله أن يبارك هذه الجهود المخلصة، وأن يوفق كل من يعمل بإخلاص من أجل رفعة مصر واستقرارها. تحيا مصر قوية، مزدهرة، موحدة تحت راية المحبة والسلام.