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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 12-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض أشهر جرام ذهب في مصر مع اغلاق تعاملات اليوم الخميس الموافق 12-6-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

وبلغ معدل تراجع جرام عيار 21 الاكثر نحو 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه المعدن الاصفر اول تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر جرام عيار 21 نحو 4690 جنيها للبيع و 4715 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5360 جنيها للبيع و5388 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4690 جنيها للبيع و 4715 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4020 جنيها للبيع و 4040 جنيها للشراء 

سعر عيار 14اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3126 جنيها للبيع و 3143 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.52 ألف جنيه للبيع و 37.7 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3385 دولار للبيع و 3386 دولار للشراء

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض الفدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3364.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. 

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 3384.40 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل المعدن النفيس المقوّم به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وجاء صعود الذهب وسط تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى نيّة إجلاء مواطنين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب "المخاطر المتزايدة".

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو، وهي نسبة أقل من التوقعات التي رجّحت زيادة بنسبة 0.2%.

خفض الفائدة

ويتوقّع المتعاملون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

 كما يترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات المركزي الأميركي قبيل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 36.32 دولارًا للأوقية،

وزاد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1265.32 دولارًا، مواصلًا التحليق قرب أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات،

في حين تراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1069.65 دولارًا.

سعر عيار 21 سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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