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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذا أثلتيك يسلط الضوء على إمام عاشور.. من منبوذ جماهيري إلى نجم يتلألأ في سماء مونديال الأندية

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد

تحت عنوان لافت حمل الكثير من الإشادة، أفرد موقع "ذا أثلتيك" العالمي تقريرًا تحليليًا موسعًا حول أبرز الأسماء المنتظرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق يوم الأحد المقبل في الولايات المتحدة، بمشاركة كبار أندية العالم، وعلى رأسها النادي الأهلي المصري ممثل القارة الإفريقية.

الموقع العالمي لم يكتفِ بتسليط الضوء على المواهب العالمية المنتظرة، بل توقف مطولًا عند قصة لاعب الوسط المصري إمام عاشور، واصفًا إياه بـ"أحد أكثر لاعبي البطولة تطورًا وتأثيرًا"، خاصة بعد موسمه الاستثنائي مع الأهلي، والذي أثبت خلاله قدراته كلاعب متكامل على مستوى الشقين الدفاعي والهجومي.

تحليل شامل لأداء عاشور

تناول تقرير "ذا أثلتيك" الجوانب الفنية والتكتيكية في أداء عاشور، مشيدًا بتطور مستواه منذ انضمامه إلى الأهلي، حيث بات يُجيد افتكاك الكرة بصلابة، ويتمتع بقراءة ممتازة للملعب، إلى جانب دقة تمريراته وتحركاته الذكية بين الخطوط.

وأبرز التقرير تحول عاشور إلى أحد مفاتيح اللعب الهجومي في الأهلي، مستشهدًا بتسديداته المتقنة من خارج المنطقة، وقدرته على تسجيل الأهداف في مواقف صعبة، مثل هدفه الصاروخي في شباك البنك الأهلي الشهر الماضي، والذي وصفه الموقع بـ"أحد أجمل أهداف الموسم في الكرة المصرية".

من الزمالك إلى الأهلي.. جدل لا ينتهي

واعتبرت "ذا أثلتيك" قصة انتقال إمام عاشور من الزمالك إلى الأهلي واحدة من أكثر القصص المثيرة للجدل في تاريخ الكرة المصرية، إذ انتقل اللاعب أولًا إلى نادي ميتييلاند الدنماركي في مطلع عام 2023 بعد مسيرة ناجحة مع الزمالك، تُوج خلالها بلقبي الدوري المصري وكأس مصر.

لكن رغم بدايته الجيدة في أوروبا وتسجيله هدفًا في مرمى سبورتينغ لشبونة بالدوري الأوروبي، لم يدم مشوار عاشور طويلًا بسبب حاجز اللغة وإصابته مع نهاية الموسم، ليقرر العودة إلى مصر في صفقة مدوية أعلن خلالها الأهلي عن ضمه رسميًا، ما أثار موجة من الغضب بين جماهير الزمالك.

رد عملي في الملعب

ورغم الضغوط والانتقادات، استطاع عاشور أن يرد بطريقته الخاصة داخل الملعب، حيث نجح في تثبيت أقدامه سريعًا في تشكيل الأهلي، وشارك بفعالية في تتويجات الفريق بلقب الدوري المصري، كأس مصر، ثم دوري أبطال إفريقيا 2024.

وخلال موسمين فقط، خاض عاشور 39 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، ليُصبح أحد أعلى لاعبي الوسط تهديفًا في القارة.

نجم يتألق في سماء البطولة العالمية

يترقب المتابعون حول العالم الظهور المنتظر لعاشور في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، في لقاء يقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أمريكا (الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة) يوم 15 يونيو.

ومع استعراض لمسيرته، شدد تقرير "ذا أثلتيك" على أن عاشور بات يمثل حالة كروية خاصة، استطاع خلالها تجاوز الجدل، وفرض نفسه كنجم حقيقي داخل الملعب، وواحد من أبرز المواهب في الجيل الجديد للكرة المصرية، ومرشح بارز للتألق على المسرح العالمي في النسخة المنتظرة من كأس العالم للأندية.

ذا أثلتيك بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

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