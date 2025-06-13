سنووب دوغ يودع كلبه: أفتقدك يا صديقي

أعلن مغني الراب الأمريكي الشهير سنووب دوغ، البالغ من العمر 53 عامًا، عن وفاة كلبه المحبوب من نوع “فرينش بولدوج”، جويلز، وذلك عبر منشورات مؤثرة على حسابه الرسمي في إنستجرام .

وكتب سنووب في منشوره الأول: “أرقد بسلام.. شكرًا لوِز (خليفة) على منحي اياه”.





وكان الفنان ويز خليفة قد أهدى الكلب جويلز لسنووب دوغ بمناسبة عيد ميلاده الـ43 في عام 2014، وفقًا لما أفاد به موقع TMZ.

وأرفق سنووب مع منشوره مقطع فيديو لجويلز وهو يجلس في المقعد الأمامي لسيارته، على أنغام أغنية “Morning Sunrise” للفنان ويلدون إيرفاين.





في منشور ثانٍ، شارك سنووب مقطعًا مؤثرًا يضم مجموعة من الصور لجويلز على مدار السنوات، بصحبته هو وأفراد عائلته وأصدقائه، مع تعليق قال فيه:

“أفتقدك يا صديقي ”، ورافق المقطع أغنية “See You Again” الشهيرة التي يغنيها ويز خليفة وتشارلي بوث.

وكانت حياة جويلز موثقة عبر حساب خاص على إنستغرام، حيث ظهر الكلب في صور عديدة بجانب سنووب دوغ، على الطريق، وفي لقاءاته مع المشاهير، وحتى وهو “يحرس” النجم العالمي. وكان آخر منشور على حسابه في يونيو 2021، وظهر فيه جويلز وهو يحدق بالكاميرا، مع تعليق: “ما الذي تنظر إليه؟”

اولمبياد باريس



في يوليو الماضي ذهب سنوب دوج إلى باريس للمساعدة في تغطية الأولمبياد لصالح شبكة "إن بي سي" NBC الأمريكية في محاولة لزيادة نسب المشاهدات.

سنوب دوغ

في مفارقة غريبة ومشهد لا يتكرر، حمل نجم الراب الأمريكي سنوب دوغ، الذي كان مدمنا للمخدرات في مراهقته وتاجرا فيها في شبابه، شعلة أولمبياد باريس .

إذا كنت في باريس فستشعر بأن نجم الراب الأمريكي الأسمر سنوب دوغ موجود في كل مكان خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكنه ظهر حاملا الشعلة الأولمبية قبيل حفل الافتتاح.





