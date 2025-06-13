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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصة تحول دولة من خيمة إلى إمبراطورية.. حكاية المؤسس عثمان

«المؤسس عثمان»
«المؤسس عثمان»
شروق سلامة

يواصل المسلسل التركي «المؤسس عثمان» تألقه وتربعه على عرش الدراما التاريخية في موسمه السادس، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث أصبح تريندًا أسبوعيًا بمجرد عرض حلقاته.

المسلسل الذي يُعرض عبر قناة ATV التركية كل أربعاء، ومنصات عربية مثل قناة الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية وموقع قصة عشق، يُعد استكمالًا لنجاح «قيامة أرطغرل» لكنه استطاع أن يشق طريقه الخاص، مُقدِّمًا سردًا دراميًا مُبهرًا لقصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل.

ويجمع «المؤسس عثمان» بين الدقة التاريخية والخيال الدرامي، في عرض مشوّق لصراعات عثمان مع المغول والبيزنطيين والخونة من الداخل، إلى جانب التوازن بين الجانب الحربي والحياة الشخصية للبطل.


بطولة بوراك أوزجفيت، الذي نجح في ترسيخ نفسه كوجه تاريخي مقنع رغم بداياته في الأعمال الرومانسية، إلى جانب النجمة أوزغه تورير في دور “بالا خاتون”، يقدم المسلسل شخصيات قوية ومؤثرة، مع تطور ملحوظ في الموسم السادس، حيث تظهر ملامح دولة في طور التوسع، وبروز الجيل الجديد من أبناء عثمان.

وقد أشاد النقاد بإنتاج العمل الذي يُضاهي الأفلام السينمائية من حيث جودة التصوير، وبناء مواقع التصوير الحقيقية مثل القلاع والقرى، والتفاصيل الدقيقة في الأزياء والديكورات، مما يُضيف مصداقية وثراء بصري.


رغم بعض التحديات مثل انسحاب بعض النجوم والانتقادات حول تكرار الحبكة، استطاع فريق العمل بقيادة الكاتب محمد بوزداغ والمخرج متين جوناى، أن يحافظ على وتيرة التشويق، ويُجدّد في الأحداث لضمان استمرارية النجاح.

وقد حصل «المؤسس عثمان» على عدة جوائز محلية ودولية، أبرزها جائزة أفضل مسلسل تاريخي، ونال بوراك أوزجفيت لقب «الأيقونة التلفزيونية» لعامين متتاليين.


ويُعد المسلسل مشروعًا وطنيًا وثقافيًا يُخاطب الأجيال الجديدة، ويزرع مفاهيم العزة والانتماء والهوية التاريخية، وسط ترقب كبير لما سيحمله الجزء السادس من مفاجآت، خاصة مع التلميحات بانطلاق عهد جديد في حياة عثمان وتوسّع الدولة العثمانية.


 

المؤسس عثمان ATV بوراك أوزجفيت

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